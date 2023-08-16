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Kılıçdaroğlu'nun oyunu yüzde 60 göstermişlerdi: İmamoğlu'nu galip ilan eden CHP'nin balon anketçisine İYİ Parti'den itiraz

Genel seçimlerde Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 60 oy oranıyla seçimin mutlak galibi gösteren Aksoy Araştırma, şimdi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parlatma çabasına girişti. Şirket, İmamoğlu'nun İBB başkanlığına aday olması halinde olası rakiplerinin hepsinden fazla oy alacağını öne sürdü. Anket sonucuna ilk itiraz İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan, "Kılıçdaroğlu’nu yüzde 60 ile seçimin mutlak galibi ilan eden sözde anketçiler yine görev başında. Aradan çok zaman geçmedi oysa; millet unutmamıştı ki o balon anketleri." ifadelerini kullandı.

14:18 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, anketlerde Ekrem İmamoğlu'nu önde gösteren anket şirketini eleştirdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, anketlerde Ekrem İmamoğlu'nu önde gösteren anket şirketini eleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısınde 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağının sinyalini verdi.

Aksoy Araştırma şirketi de İmamoğlu'nun olası adaylarına karşı alacağı oy oranını araştırdı.

Genel seçimlerde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 60 oy oranı ile seçimin mutlak galibi ilan eden şirket, İmamoğlu'nun altı isim karşısında da seçimi kazanacağını iddia etti.

Ankette İmamoğlu'nun karşısında İsmet Yıldırım, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu, Hilmi Türkmen, Murat Kurum ve Selçuk Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı görüldü.

Ankete itiraz İYİ Parti'den

Anket sonucuna ilk itiraz İYİ Parti'nin küfürbaz Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi.

Türkkan
,
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda
"Kılıçdaroğlu’nu yüzde 60 ile seçimin mutlak galibi ilan eden sözde anketçiler yine görev başında. Aradan çok zaman geçmedi oysa; millet unutmamıştı ki o balon anketleri."
ifadelerini kullandı.

#Ekrem İmamoğlu
#Aksoy Araştrma
#Lütfü Türkkan
#Anket
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