Kılıçdaroğlu'nun oyunu yüzde 60 göstermişlerdi: İmamoğlu'nu galip ilan eden CHP'nin balon anketçisine İYİ Parti'den itiraz

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 'adayım' demeden İBB adaylığını ilan eden Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını değerlendirdi. 15 yaşından beri siyasetin içinde olduğunu ve üç dönem milletvekilliği yaptığını anımsatan Metiner, "Siyasetin teorisiyle de pratiğiyle de ilgiliyim. Yazarım. İşim kelimelerle. Ben İmamoğlu’nun ne dediğini ve ne istediğini anlayamadım. Anlayan var mı? Narsisizme yaslanan boş bir retorik dışında." ifadelerini kullandı.