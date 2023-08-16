Kılıçdaroğlu'nun oyunu yüzde 60 göstermişlerdi: İmamoğlu'nu galip ilan eden CHP'nin balon anketçisine İYİ Parti'den itiraz

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, anketlerde Ekrem İmamoğlu'nu önde gösteren anket şirketini eleştirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısınde 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağının sinyalini verdi.
Aksoy Araştırma şirketi de İmamoğlu'nun olası adaylarına karşı alacağı oy oranını araştırdı.
Ankette İmamoğlu'nun karşısında İsmet Yıldırım, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu, Hilmi Türkmen, Murat Kurum ve Selçuk Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı görüldü.
Ankete itiraz İYİ Parti'den
Anket sonucuna ilk itiraz İYİ Parti'nin küfürbaz Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi.