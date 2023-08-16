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İBB'nin vurdumduymazlığı esnafı bitirdi: İmamoğlu 'hizmet' yerine 'yıkım' getirdi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından 2 yıl önce yıkılan 430 araç kapasiteli Mercan Katlı Otopark'ta çalışmaların ilerlememesi esnafı mağdur ediyor. Bölgede dükkanı bulunan vatandaş, "4 sene önce her şey güzel olacak belediye başkanımız seçildiğinde yıktı burayı, hiçbir icraatta bulunmadı" dedi.

10:31 . 16/08/2023 Çarşamba
IHA
Karaköy ve Mercan’da otopark çilesi

Karaköy ve Mercan’da otopark çilesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği zamandan bu yana eleştiriliyor.

Büyük umutlarla aday olduğu dönemde, vatandaşlara hizmet aşkıyla çok sayıda vaatlerde bulundu.

Ancak bu vaatler yerine getirilmedi.

Trafik sorunu, zamlar, ulaşımda arızalar, otopark hizmetleri... Her biri CHP'li İmamoğlu'na yöneltilen eleştirilerin başında yer alıyor.

Vatandaşlar ve esnaf mağdur oluyor

Öyle ki, İBB iştiraki İSPARK'a ait olan Mercan Katlı Otopark da yenilenme gerekçesiyle yaklaşık 2 yıldır kapalı tutuluyor.

Bölgeye alışverişe gelen yerli ve yabancı vatandaşlar, araçlarını park edecek yer bulamadığı için trafiğe maruz kalıyor.

Müşteri kaybeden esnaf da yaşanan durumdan şikayetçi oluyor.

İlerleme kaydedilmedi

Megakent'in en yoğun bölgeleri arasında yer alan Beyoğlu ve Fatih'te bulunan Karaköy katlı otopark ve Mercan katlı otoparkının akıbeti ise merak ediliyor.

Gelinen noktada otoparklarla ilgili hiçbir çalışma yapılmadığı, yıkılan yerlerde ilerleme kaydedilmemesi dikkat çekti.

"Burada esnaf kalmadı"

Karaköy'de esnaf olan Rıdvan Şener, şöyle anlattı:

Eylülde burası boşaltıldı. 31.12.2022 yılında yıkımı başlandı. 3 aylık periyotta bitirdiler. Nisan gibi bitti, şu anda bir faaliyet yok. Bizim için ciddi bir sıkıntı noktasına geldi. Gerek otopark olmaması gerek yürüyüş alanlarının çok dar olması. Alanın daralmasından dolayı trafik söz konusudur. Yerine yeni otopark inşa edecek iddia ettiler. Şu an bekleme sürecindeyiz. Burada esnaf kalmadı birçok esnaf battı. Burada ciddi kabuk değişimi söz konusu.

"Çalışmış gibi yapmasın, çalışsın"

Mahmutpaşa’da esnaf olan Bilal Kazan, şu ifadeleri kullandı:

Otopark ve trafik sorunu yaşıyoruz. Görüntü nedeni ile turist bu kaldırımı kullanmıyor. Burası 2 bin araç alan bir otoparkı. 4 sene önce ‘her şey güzel olacak’ belediye başkanımız seçildiğinde yıktı burayı hiçbir icraatta bulunmadı. Şimdi seçimler yaklaştı sanırım yeniden temel attılar. Dükkanımız gözükmüyor. Her türlü mağduruz. Kötü bir görüntü İstanbul'un ortası burası. Çalışmış gibi yapmasın çalışsın. Beyazıt’tın taşlarını değiştirdi. Yerin taşları bir köy muhtarı gibi Çanakkale Köprüsü ile aynı sürede bitti bu taşlar. Gösteriş yapmasın iş yapsın.

"Duyum duyduk otopark iptal olmuş"

Karaköy’de esnaflık yapan İbrahim Köse şöyle konuştu:

Otopark yıllardır duruyordu. Galataport nedeniyle yıkacağız dediler. Geldiler çevirdiler yıktılar. Geçen sene eylülde başladılar. Yıkıldı altı otopark yapılacak dediler. Otoparkın planı çiziliyor dediler. Yaklaşık 2 yıl sürecek dediler biz de bekledik. Esnaf olarak burada çok zor durumdayız. Aradan neredeyse 1 yıl geçti. Bu şekilde duruyor. Hiçbir şekilde ilerleme yok. Esnafa açıklama yok. Duyum duyduk otopark iptal olmuş. Yeşil alan yapılacak yakında başlayacağız. 3 ay geçti.


CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı
CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı. İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde, "CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı" yorumlarına neden oldu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından partinin yenilginin sorumluluğunu üstlenemediğini belirten İmamoğlu, "CHP, ikinci parti olmakla övünmemeli. Asla durumu idare edemez" dedi.


#İBB
#Mercan Katlı Otopark
#İstanbul
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