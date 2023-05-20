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Kılıçdaroğlu'nun terörle itham ettiği Zekeriya Yapıcıoğlu'nu alkışladığı anlar gündem oldu

HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terörle itham ettiği HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu alkışladığı anlar yeniden gündem oldu. Yedili Masa adayı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Yapıcıoğlu ile birlikte merhum Milli Görüş lideri ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programına katılmıştı. Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkarken ve konuşması yaptıktan sonra Yapıcoğlu'nu defalarca alkışlamıştı.

00:14 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle itham ettiği HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu alkışladığı anlar yeniden gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle itham ettiği HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu alkışladığı anlar yeniden gündem oldu.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıl HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu alkışladığı anlar yeniden gündem oldu.

HDP ve Kandil desteğini aldığı halde terör bağını inkar eden ve bu açıklığa rağmen HÜDA PAR'ı terör ile itham eden Kılıçdaroğlu faka bastı.



14 Mayıs seçimleri süreci boyunca ve sonrasında HÜDA PAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl katıldığı merhum Milli Görüş lideri ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programında HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkarken alkışlamıştı.

HÜDA PAR liderini pür dikkat dinleyen Kılıçdaroğlu, konuşmanın ardından da Yapıcıoğlu'nu alkışlamıştı.

Şimdilerde terörle itham ettiği HÜDA PAR liderini geçmişte alkışlayan Kılıçdaroğlu'nun bu anları yeniden gündem oldu.

#Zekeriya Yapıcıoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Necmettin Erbakan
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