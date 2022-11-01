Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kalın, "Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emniyet ve jandarma teşkilatları hakkındaki iddialarına tepki göstererek şunları kaydetti:
"Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz. Gece gündüz demeden ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizi hedef alan bu saldırı, kimyasal yalanı gibi, menfur bir siyaset söylemidir ve herkes tarafından kınanmalıdır."
Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz.
Gece gündüz demeden ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizi hedef alan bu saldırı, kimyasal yalanı gibi, menfur bir siyaset söylemidir ve herkes tarafından kınanmalıdır.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar… 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullanmıştı.