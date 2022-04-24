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Gündem Kılıçdaroğlunun yalanını Bakan Dönmez çürüttü Elektrik varken ışıkları neden açmadınız?
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun yalanını Bakan Dönmez çürüttü: Elektrik varken ışıkları neden açmadınız?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'evinin elektriği 4 aydır kesik' iddiasıyla ziyaret ettiği Demir ailesinin evinde elektriğin hiç kesilmediğini açıkladı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun yalanını Bakan Dönmez çürüttü: Elektrik varken ışıkları neden açmadınız?
​Kılıçdaroğlu'nun yalanını Bakan Dönmez çürüttü: Elektrik varken ışıkları neden açmadınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir aileyi ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun faturayı ödeyemediği için elektriği kesik olduğu iddia edilen aileyi ziyareti esnasında sigorta kutusunun hafif açık şekilde duruyor olması dikkat çekmişti.

  • Yapılan saha incelemesi ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan itibari ile borç nedeniyle elektriğinin kesik olmadığı ve kaçak kullanımının bulunmadığı tespit edildi.

YALANI BAKAN DÖNMEZ ÇÜRÜTTÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?

Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir."

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