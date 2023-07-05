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Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi Yedili Masa'da ittifak doğurdu: Saadet Partisi ile Gelecek Partisi Meclis'te yeni grup kurmak için anlaştı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aldığı tarihi hezimet ittifak içerisinde yeni bir ittifak doğurdu. Saadet Partisi ile Gelecek Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kurma konusunda anlaştı. Söz konusu anlaşmaya ilişkin ise yarın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun birlikte açıklama yapacağı bildirildi. Açıklamanın saati ise 12.00 olarak belirtildi.

22:00 . 5/07/2023 Çarşamba
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.

Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi bir hezimet alarak yenilgi serisine yenisini ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi CHP içerisinde 'değişim' rüzgarlarını başlatırken, Yedili Masa içerisinde de krize neden oldu.

CHP liderinin başarısızlığı ittifak içerisinde yeni arayışların kapısını aralarken ilk somut adım da Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden geldi.

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kurma konusunda anlaştı.

Ortak basın toplantısı düzenleyecekler

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin TBMM'de ortak grup kurma çalışmalarında sona gelindi.


İki parti TBMM'de grup kurma konusunda uzun süredir görüşmeler yürütüyordu. Görüşmeler sonunda uzlaşma sağlandı. Buna göre, Meclis'te Saadet Partisi çatısı altında Meclis grubu kurulacak. Grup kurma kararını yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki TBMM Grup kurma görüşmeleri nihayete ermiştir. Konu hakkında Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, yarın saat 12:30’da Gelecek Partisi Genel Merkez binasında açıklamalarda bulunacaktır."

TBMM'deki grup sayısı altıya yükselecek

Ortak basın toplantısı saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Meclis'te 10'ar milletvekili ile temsil ediliyordu. 20 milletvekili ile kurulacak grupla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı altıya yükselecek.

DEVA Partisi ayrı hareket edecek

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin kuracağı yeni grup Yedili Masa'da ayrı bir ittifak oluştururken, DEVA Partisi'nin tavrı ise dikkat çekti.

Masa'nın ayaklarından DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden ayrı hareket kararı alarak 'ittifak içerisinde yeni bir ittifak' kurdu.

DEVA Partisi'nden TBMM'de ortak grup kurma konusunda, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile yapılan görüşmelere ilişkin haziran ayında açıklama yapılmıştı.

Çift başlılık mesajı verilen açıklamada, "Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.






#Kemal Kılıçdaroğlu
#Temel Karamollaoğlu
#Ahmet Davutoğlu
#TBMM Grup
#Saadet Partisi
#Gelecek Partisi
#DEVA Partisi
1 saat önce
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