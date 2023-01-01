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Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan altı roket düştü. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:18 . 20/01/2023 Cuma
AA
Öncüpınar Sınır Kapısı.

Öncüpınar Sınır Kapısı.

YPG/PKK’lı teröristlerce atılan altı roket Kilis'te sınır bölgesine düştü. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı. Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, AA muhabirine, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı." dedi.



#Kilis
#Öncüpınar
#Roket Saldırısı
1 saat önce
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Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti
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