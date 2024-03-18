Kimin müdürü varsa parayı ona sorun

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “para sayma” skandalındaki sorumluluğu kendisine yıkmaya çalışan CHP yönetimi ile İBB Başkanı İmamoğlu’na tepkili olduğu öğrenildi. Kaftancıoğlu’nun, “Görüntülerde kimin ortağı, genel müdürü varsa paranın kaynağını ona sorsunlar” diyerek İmamoğlu’nu işaret ettiği öğrenildi.

ÖZEL DE İŞARET ETMİŞTİ

İmamoğlu, skandalda adı geçen üç isim Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında olan kişiler olmasına rağmen, “Benimle ilgisi yok” demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili sorulara “O süreci o dönem il başkanı olan Canan hanım yürüttü” karşılığını vererek topu Kaftancıoğlu’na atmıştı.

‘PARANIN ADRESİNİ ONLAR BİLİR’

Kaftancıoğlu sessizliğini korumasına rağmen, kendisinin sorumlu olduğu imalarına çok tepkili. Kaftancıoğlu’nun yakın çevresine, “Para, alım satım, ihalelerle benim işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm de yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir” dediği öğrenildi.

BU İŞLERİN MERKEZİ BEYLİKDÜZÜ

CHPli bir kaynak ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu işin tam göbeğinde yer aldığını iddia ederek şu değerlendirmeyi yaptı: Bütün işlerin merkezi İmamoğlu’nun iki dönem belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü. Dikkat edin. Dönemin CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve o bölgenin milletvekili Turan Taşkın Özer para dolu çantaları kendi ofisinde yine aynı ilçede CHP meclis üyesi olan Fatih Keleş’e teslim ediyor. İmamoğlu’na çok yakın olan Keleş, çantaları taşımak için CHP ile hiçbir resmi bağı olmayan İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ı yanına alıyor. Bu işlerin merkezinde İmamoğlu var.











