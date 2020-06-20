Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kimliğini unutan öğrenciler nüfus müdürlüğüne koştu
EĞİTİM

Kimliğini unutan öğrenciler nüfus müdürlüğüne koştu

Tokat’ta kimliğini unutan öğrenciler nüfus müdürlüğünde kimliğini çıkartırken, öğrencileri polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Haber Merkezi İHA
Öğrenciler Nüfus Müdürlüğüne koştu.
Öğrenciler Nüfus Müdürlüğüne koştu.


Türkiye’de olduğu gibi Tokat’ta da LGS maratonunun birinci oturumu saat 09.30’da başladı. Kentte 8. sınıftan mezun durumdaki 10 bin 681 öğrenci 169 okulda sınava girdi.

  • Sınava girecekleri okullara geldiklerinde nüfus cüzdanlarının olmadığını fark eden öğrenciler ise nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.

İHA
Nüfus müdürlüğüne koştular

Geçici kimlik belgesi çıkartıldı

Anne ve babaları ile nüfus müdürlüğüne gelen öğrenciler geçici kimlik belgelerini çıkarttı. Oldukça heyecanlı olan öğrenciler sınava yetişmeme korkusu yaşarken devreye polis ekipleri girdi. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun talimatı ile valilik binası önünde bekletilen polis ekipleri sınava girecek öğrencileri okullarına yetiştirdi. Tokat’ta kimliğini unutan 5 öğrenci nüfus müdürlüğünde kimliğini çıkartarak sınava yetişti.

İHA
Geçici belge çıkartıldı.
  • Namık Kemal Orta Okulunda sınava giren öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler okul bahçesinde kurulan stantlarda kontrolden geçti. Maskelerini çıkartan öğrenciler yeni maskelerini alarak sınavın yapılacağı okulla girdi. Veliler ise okul dışında çocuklarını beklerken dua okudu.

Bakan Selçuk'tan öğrencilere mesaj: Soruları çözerken rahat olun
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan öğrencilere mesaj: Soruları çözerken rahat olun


Abone Ol Google News
Barış için son 10 gün!

Barış için son 10 gün!

Yurt dışından para, altın ve döviz getirilebilecek.
K-Popta tehlike büyüyor

K-Pop'ta
tehlike büyüyor

Art arda gelen dört ölüm ile yaşamları merak konusu olmuştu.
Çok sayıdagözaltı var

Ankara'da DEAŞ'a operasyon düzenledi.

Huzurevleri için Babalar Günü kararı açıklandı.

Sokağa çıkma yasağı saat 15.00'te bitecek.

​Bakan Akar ve komuta kademesi sınır bölgesinde.
Bakan yerli<br>motoru tanıttı

Bakan yerli
motoru tanıttı

Buna bile 'motoru yerli mi' diye sordular.
Muhteşem kareler

Muhteşem kareler

1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatında çekildi.
Cani koca gözaltında

Cani koca gözaltında

Kan dondurmuştu: EGM'den açıklama geldi..

​Gözaltına alınan FETÖ mensupları çözülüyor.

​Çok sayıda kişinin hayalini gerçekleştirdi.
Aslan oluyor

Aslan oluyor

​G.Saray eski gözdesinden olumlu geri dönüş aldı.

​Afrika'dan gelen rakamlar korkutuyor.

​Kısıtlama öncesi başka bir ile geçme istediler.

​Yeni Şafak'a konuşan şehit yakınları acılarını paylaştı.
Emir subayı<br>FETÖ'cü çıktı

Emir subayı
FETÖ'cü çıktı

​İzmir'deki 'Fevzi Öztürk' vakasının benzeri yaşandı.
İsrail itiraf etti

İsrail itiraf etti

BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bizimle çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.