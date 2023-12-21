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Kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor? Resmi açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ehliyet ve kimlik kartlarının değişiklik için son tarihin 31 Aralık 2023 olduğuna dair yapılan paylaşım ve haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:36 - 21/12/2023 Thursday
Güncelleme: 15:49 - 21/12/2023 Thursday
Yeni Şafak
Yeni tip kimlik kartı ve ehliyet
Yeni tip kimlik kartı ve ehliyet
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan,
"Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek” iddiası doğru değildir."
denildi.

Son tarih 31 Aralık 2024

Açıklamada,
"İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır."
ifadeleri kullandı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili merak edilen tüm bilgilere “Sıkça Sorulan Sorular” kısmında yer verildiği belirtildi.

#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Ehliyet
#Kimlik kartı
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