Kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor? Resmi açıklama yapıldı

"İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır."