Kimyasal yalanını raporla çürüttü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığının 2023 bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. Akar muhalefetten gelen “şüpheli asker ölümleri” hakkındaki soruya, “Mümkün değil; ister intihar ister kaza ister bir başka sebeple olsun, mutlaka idari ve adli soruşturma yapılıyor. Herhangi bir isim varsa şüpheli bildirim, hemen getirin bakalım” karşılığını verdi.

TESLİM OLSUNLAR OPERASYON BİTSİN

Kimyasal silah iddialarına da cevap veren Akar, “24 Kasım’da heyet teşkil ettik, her şeye rağmen. Heyet gitti, inceleme ve ölçümleri yaptı. Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına verdiler. Hiçbirinde hiçbir şekilde kimyasal olmadığı raporu şu anda elimizde” dedi. Gerçek dışı iddialarla ilgili soruşturma açılmasını isteyen HDP’lilere “Biz egemen, bağımsız bir devletiz. Kendi kendimizi kontrol etme, değerlendirme kapasitesine sahibiz. Dışarıdan kimseyi kabul etmeyiz” diyen Akar, yine HDP’lilerin “Operasyonlar bitsin” çıkışına ise Akar, “Ne zaman adalete teslim olurlarsa derhal operasyonlar da biter” cevabını verdi.

REKLAM

Bakan Akar, HDP’den gelen “Şehit olan Alevi askerin cenazesine katılım sağlanmadığı” iddiasını ise fotoğrafla yalanladı. Askeri heyetin cenaze törenine katıldığına dair fotoğrafı gösteren Akar, “Bu, cemevinde bizim Alevi bir şehidimizin töreni, ön saftakiler askerler. TSK’da dini, etnik, mezhepsel bir ayrım asla söz konusu değil” dedi.

GÜNDEM Bakan Akar: Hiç kimse teröristlere müsamaha gösterilmesini beklemesin