Gündem Kimyasal yalanını raporla çürüttü
POLİTİKA

Kimyasal yalanını raporla çürüttü

TSK’nın kimyasal silah kullandığı iftirasına cevap veren Hulusi Akar, her şeye rağmen 24 Kasım’da heyet oluşturduklarını anlattı: İnceleme ve ölçümler yapıldı. Laboratuvara verildi. Hiçbirinde hiçbir şekilde kimyasal olmadığı raporu şu an elimizde.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
Kimyasal yalanını raporla çürüttü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığının 2023 bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. Akar muhalefetten gelen “şüpheli asker ölümleri” hakkındaki soruya, “Mümkün değil; ister intihar ister kaza ister bir başka sebeple olsun, mutlaka idari ve adli soruşturma yapılıyor. Herhangi bir isim varsa şüpheli bildirim, hemen getirin bakalım” karşılığını verdi.

TESLİM OLSUNLAR OPERASYON BİTSİN

Kimyasal silah iddialarına da cevap veren Akar, “24 Kasım’da heyet teşkil ettik, her şeye rağmen. Heyet gitti, inceleme ve ölçümleri yaptı. Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına verdiler. Hiçbirinde hiçbir şekilde kimyasal olmadığı raporu şu anda elimizde” dedi. Gerçek dışı iddialarla ilgili soruşturma açılmasını isteyen HDP’lilere “Biz egemen, bağımsız bir devletiz. Kendi kendimizi kontrol etme, değerlendirme kapasitesine sahibiz. Dışarıdan kimseyi kabul etmeyiz” diyen Akar, yine HDP’lilerin “Operasyonlar bitsin” çıkışına ise Akar, “Ne zaman adalete teslim olurlarsa derhal operasyonlar da biter” cevabını verdi.

Bakan Akar, HDP’den gelen “Şehit olan Alevi askerin cenazesine katılım sağlanmadığı” iddiasını ise fotoğrafla yalanladı. Askeri heyetin cenaze törenine katıldığına dair fotoğrafı gösteren Akar, “Bu, cemevinde bizim Alevi bir şehidimizin töreni, ön saftakiler askerler. TSK’da dini, etnik, mezhepsel bir ayrım asla söz konusu değil” dedi.

Bakan Akar: Hiç kimse teröristlere müsamaha gösterilmesini beklemesin
GÜNDEM
Bakan Akar: Hiç kimse teröristlere müsamaha gösterilmesini beklemesin

Bakan Akar: F-16 süreci süratle tamamlanmalı
GÜNDEM
Bakan Akar: F-16 süreci süratle tamamlanmalı
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

​Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Fransa yarı finalde

Fransa yarı finalde

​İngiltere'yi mağlup eden Fransa, yarı finalde Fas'ın rakibi oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yakında ilan edeceğiz diyerek duyurdu: 85 yaş üstüne tek hekim

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi

Valilik açıklama yaptı: ​Kısıtlı alanlara veriliyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'millet teknoloji görsün' açıklamasına tepki.

'Gerekirse altyapıdan <br>oyuncu alacağım'

'Gerekirse altyapıdan
oyuncu alacağım'

Abdullah ​Avcı'dan oyunculara sert uyarı.

Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Ronaldo Dünya Kupası'na veda etti.
Peri masalı sürüyor

Peri masalı sürüyor

​Fas, Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi.
Bir bardak çay hepimizi sevindirdi: Mis kokusu UNESCO’da
Hayat

Bir bardak çay hepimizi sevindirdi: Mis kokusu UNESCO’da

Çay kültürümüz artık UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ndeki yerini aldı. Günlük hayatımızda hayli geniş bir yer tutan çay, edebiyat ve sanatta da kendini güçlü şekilde gösteriyor.
Kendi adıma son kez destek istiyorum
Gündem

Kendi adıma son kez destek istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele’nin sembolü Samsun’dan siyasi yürüyüşüne ilişkin anlamlı mesajlar verdi. Erdoğan, “İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz” dedi. Toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Bu kardeşiniz 50 yıldır sadece halkıyla beraber yürüdü. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Nedir o ithal danışmanlar filan falan. Geç o işleri geç. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmamızı yeterli bulmuyor, en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir
Gündem

Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir

İçişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçesinin görüşülmesi sırasında Bakan Süleyman Soylu ile HDP vekilleri arasında kavga çıktı. HDP’liler Soylu’ya “Kürt düşmanı” dedi. Soylu da, “Kürt düşmanı, on yaşında eline silah veren HDP/PKK’dır. Son beş yılda PKK’dan gelen kişiler var. Bizi HDP dağa gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.