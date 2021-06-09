Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’u resmi törenle karşıladı.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’u resmi törenle karşılıyor. https://t.co/Rt1ll4q2E8
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’u resmi törenle karşılıyor. https://t.co/Rt1ll4q2E8— Yeni Şafak (@yenisafak) June 9, 2021
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’u resmi törenle karşılıyor. https://t.co/Rt1ll4q2E8
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’u resmi törenle karşılıyor. https://t.co/Rt1ll4q2E8— Yeni Şafak (@yenisafak) June 9, 2021
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 5'nci toplantısının Erdoğan ve Caparov'un riyasetlerinde, Ankara'da icra edileceği belirtilmişti.
İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgızistan ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.