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POLİTİKA

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’u resmi törenle karşıladı.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Ankarada: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Sadır Caparov - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’u resmi törenle karşıladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 5'nci toplantısının Erdoğan ve Caparov'un riyasetlerinde, Ankara'da icra edileceği belirtilmişti.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgızistan ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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