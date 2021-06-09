Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşmesini anlattı: Sayın Soylu'yu haberdar olmadığı konuda zor durumda bıraktım

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'le telefon görüşmesini anlattığı bir yayım yapan gazeteci Hadi Özışık, 'Üzerime vazife olmayacak konuda işgüzarlık yaptım. Sayın Süleyman Soylu'yu haberdar olmadığı konuda zor durumda bıraktım' dedi. Bakan Soylu'nun, kendisini Peker ile röportaj yapmak istediğini söylediğinde terslediğini ifade eden Özışık, 'Sayın Soylu'yu aradım. Peker ile röportaj yapmak istediğimi söyledim. Soylu bana HaberTürk'de açıkladığı gibi ne bir eksik ne de fazla 'işine bak' cevabını verdi. Bir daha Peker ismini geçirseydim Soylu benimle olan ilişkisini bitirirdi. Huyunu ve hassasiyetlerini biliyorum. Aradığımda o adamla irtibat halinde olduğunu bilmiyordum diyerek benimle irtibatını kopardı' dedi.













