Gündem Kırgızistan FETÖcü Orhan İnandı için Türkiyeye nota verdi
POLİTİKA

Kırgızistan FETÖ'cü Orhan İnandı için Türkiye'ye nota verdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen, FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın iadesi için Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'a nota verdi.

Haber Merkezi AA
Kırgızistan FETÖcü Orhan İnandı için Türkiyeye nota verdi
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı

Kırgız Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre; Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov'un talimatıyla bakanlığa davet edildi. Kırgız tarafının Büyükelçi Doğan'a uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını ihlal eden bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirttiğini aktaran bakanlık, Türkiye'ye İnandı'yı iade etme, İnandı'ya yönelik olarak şiddet içeren ve küçük düşürücü eylemlerde bulunmama çağrısı yaptı.

Doğan: Operasyonun Kırgız topraklarında yapıldığına dair bir beyan yok

Açıklamaya göre Büyükelçi Doğan, İnandı'nın Türk vatandaşı olduğunu ve yalnızca Türk vatandaşı kabul edildiğini vurgulayarak Türk tarafının söz konusu operasyonun Kırgız topraklarında yapıldığına dair bir beyanda bulunmadığının altını çizdi. Bakanlık, Bişkek'in İnandı'nın dönmesi ve Kırgızistan anayasası ve uluslararası hukuk normları uyarınca Kırgızistan vatandaşı olarak tüm hak ve meşru çıkarlarının korunmasının sağlanması için gereken her türlü çabayı göstereceğini ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
OYNAT 02:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı'nın yakalandığını açıkladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı'nın yakalandığını açıkladı
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnandı hakkında "Bu şahıs yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir" demişti.

1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen Orhan İnandı, 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığına geçti. İnandı, 2017 yılına kadar FETÖ'nün Kırgızistan sorumlusu olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı'nın yakalandığını açıkladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı'nın yakalandığını açıkladı
Abone Ol Google News
Üç bin atık malzemeyi birleştirdi

Üç bin atık
malzemeyi birleştirdi

​Tam 2 yılda yaptı: 50 bin lira değer biçti.
Vatandaş barikat kurdu

Vatandaş barikat kurdu

​Bursa'da sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi.
Kırgızistan FETÖcü Orhan İnandı için Türkiyeye nota verdi

​Başkan transferi resmen duyurdu.

"Güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

Bu acıya yürek dayanmaz

Bu acıya yürek dayanmaz

Vefat eden 8,5 aylık hamile Esra ile yeğeni Taha toprağa verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.