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HATAY

Kırıkhan’da 4.8 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korkuya neden oldu. Tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahlayarak önlem aldı.

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Haber Merkezi İHA
Kırıkhan’da 4.8 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Kırıkhan’da vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem sonrası sokaklara çıktı.

Çok sayıda vatandaş evlerinden kaçarak sokaklara dökülürken, deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Kırıkhan’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahlayarak önlem aldı.

Sokakta ateş yakarak çevresinde oturan vatandaşlar tedbir amaçlı bu geceyi sokakta geçireceklerini ifade ettiler.

Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
OYNAT 00:27
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı.

Hatay'da deprem anında yaşanan panik kamerada
OYNAT 00:30
Hatay'da deprem anında yaşanan panik kamerada
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıkarken deprem anında yaşanan panik bir evin kamerasına böyle yansıdı.


Havadakorku dolu anlar

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