Kırıkkale'de doğal gaz borusu patladı: Bir işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda belediye işçileri su borusunun patladığı yerde çalışma başlattı. Bu esnada borunun yanında bulunan doğal gaz borusu patladı.

Çevrede bulunan bir iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çalışanlara ve çevrede bulunan esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sarıibrahim, "Gerçekleşen maddi hasar noktasında devletimiz, hükümetimiz, vatandaşlarımızın her türlü yanında olacaktır. Yangının elektrikle doğal gaz hattı arasındaki ufak bir kazayla çıktığını değerlendiriyoruz. Nedeni, yapılan çalışmalar neticesinde oluşacak raporla ortaya çıkacak." diye konuştu.