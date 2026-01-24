Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin'de iki katlı evde yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Mersin'de iki katlı evde yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

20:3724/01/2026, Cumartesi
G: 25/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehit Mustafa Mahallesi'nde bir kısmı ahşap olan iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.


#Mersin
#Tarsus
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Başarı duası: Sınavda kazanmak için okunacak etkili ve tesirli sınav duaları!