Avcılar'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

21:1917/01/2026, Cumartesi
G: 18/01/2026, Pazar
DHA
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir inşaat alanındaki konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası olay yerine sevk edilen ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Avcılar'da bir inşaatta bulunan konteyner yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile yandaki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Firuzköy Mahallesi, Mezarlık Altı Caddesi'nde bir inşaat alanındaki konteynerde saat 19.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine şantiyeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri konteynerdeki yangını, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


