Bilecik'te mermer fabrikasında yangın çıktı

18:5611/01/2026, Pazar
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Yangında fabrikada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bilecik’te bir mermer fabrikasının kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bilecik’te bir mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Taşçılar köyü sınırları içinde yer alan bir mermer fabrikasının kazan dairesi kısmında bir yangın çıktı. Alevleri gören işçiler durumu hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında fabrikada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


#Bilecik
#mermer fabrikası
#yangın
