Ankara'da büyük yangın: 6 tır alev alev yandı

15:447/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Ankara'da yangın
Ankara'da yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Emniyet Yediemin Otoparkında alkol yüklü TIR'lar alev aldı. Valilikten ilk açıklama geldi.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü Yediemin Otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple otoparkta park halinde duran alkol yüklü 7-8 TIR alev aldı.


Valilikten ilk açıklama


Ankara Valiliği konuya ilişkin, “07/01/2026 günü saat 14.20 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait açık otoparkta bir araçtan başlayan yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.


Yangın söndürüldü


Alevler, kısa sürede otoparkta bulunan tırlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyete ait TOMA'larla da müdahale edilen yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre otoparktaki 6 tırın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.


#Ankara
#Yenimahalle
#yangın
