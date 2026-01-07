10 ayda 7 kez 'motor arızası' verdi: Yargıtaydan 'gizli ayıp' kararı

Ankara'daki bir bayiden sıfır kilometre otomobil satın alan bir kişi, 10 ay içinde 7 kez motor arızası veren aracın yenisiyle değiştirilmesi talebi reddedilince dava açtı. Otomobilin, elektrik aksamında yaşanan arızalardan dolayı "gizli ayıplı" olduğuna karar veren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.
Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, 2021'de bayiden sıfır otomobil satın aldı.
Kontrollere rağmen arızanın tespit edilememesi üzerine vatandaş, hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesini bayiden istedi ancak bu talebi karşılanmadı.
Bunun üzerine vatandaş, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle Ankara 8. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.
Davalı şirket ise arızanın kullanım hatasından kaynaklandığını öne sürerek, davanın reddini istedi.
Can ve mal güvenliği için tehlike
Davacıyı haklı bulan Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.
- Otomobilin, elektrik aksamında yaşanan arızalardan dolayı gizli ayıplı olduğuna dikkati çekilen Yargıtay kararında, mekanik-elektronik onarımının tek başına yeterli olmayacağı ifade edildi.
- Kararda, söz konusu arızanın tekrar yaşanması durumunda hem davacının hem de kamunun can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşebileceği belirtildi.