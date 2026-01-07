Yeni Şafak
10 ayda 7 kez 'motor arızası' verdi: Yargıtaydan 'gizli ayıp' kararı

Sıfır kilometre olarak satın alınmasının ardından 7 kez motor arızası veren otomobili "gizli ayıplı" sayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.
Sıfır kilometre olarak satın alınmasının ardından 7 kez motor arızası veren otomobili "gizli ayıplı" sayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

Ankara'daki bir bayiden sıfır kilometre otomobil satın alan bir kişi, 10 ay içinde 7 kez motor arızası veren aracın yenisiyle değiştirilmesi talebi reddedilince dava açtı. Otomobilin, elektrik aksamında yaşanan arızalardan dolayı "gizli ayıplı" olduğuna karar veren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, 2021'de bayiden sıfır otomobil satın aldı.

Bir müddet sonra sorun çıkarmaya başlayan otomobil, 10 ay içinde 7 kez "motor arızası" şikayetiyle yetkili servise götürüldü.

Kontrollere rağmen arızanın tespit edilememesi üzerine vatandaş, hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesini bayiden istedi ancak bu talebi karşılanmadı.

Bunun üzerine vatandaş, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle Ankara 8. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

Dava dilekçesinde, seyir halindeyken aniden araç içi elektriğin kesildiğini ve motorun durduğunu belirten
vatandaş, "Aracın çalıştırılması için yeniden kontak anahtarının kapatılıp açılması gerekiyor. Bu durum benim açımdan katlanılabilecek hal olmaktan çıktı." ifadelerini kullandı.

Davalı şirket ise arızanın kullanım hatasından kaynaklandığını öne sürerek, davanın reddini istedi.

Can ve mal güvenliği için tehlike

Davacıyı haklı bulan Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Araçla ilgili alınan iki farklı bilirkişi raporunda, arızanın imalat kaynaklı olduğunun tespit edildiği bildirilen mahkeme kararında,
"Gizli ayıplı sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği"
vurgulandı.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.
  • Otomobilin, elektrik aksamında yaşanan arızalardan dolayı gizli ayıplı olduğuna dikkati çekilen Yargıtay kararında, mekanik-elektronik onarımının tek başına yeterli olmayacağı ifade edildi.
  • Kararda, söz konusu arızanın tekrar yaşanması durumunda hem davacının hem de kamunun can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşebileceği belirtildi.

