10 ayda 7 kez 'motor arızası' verdi: Yargıtaydan 'gizli ayıp' kararı

Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, 2021'de bayiden sıfır otomobil satın aldı.

Bir müddet sonra sorun çıkarmaya başlayan otomobil, 10 ay içinde 7 kez "motor arızası" şikayetiyle yetkili servise götürüldü.

Kontrollere rağmen arızanın tespit edilememesi üzerine vatandaş, hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesini bayiden istedi ancak bu talebi karşılanmadı.