Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil ile ilgili emsal karar

"Araçta yaşanan motor arızalarının aracın ilk alınması sırasında bilinemeyeceği ve aracın kullanımı sonucu ortaya çıktığı, motor ve parçalarının üretimi ve tasarımıyla ilgili olduğu, araçtan faydalanmayı etkilemesi, sürekliliğinin olması ve araçta ekonomik değer kaybına sebebiyet vermesi nedeniyle 6502 sayılı Kanun kapsamında gizli ayıp niteliği taşıdığının anlaşılmasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın onanmasına karar verilmiştir."