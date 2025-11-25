Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil ile ilgili emsal karar

İstanbul'daki bir bayiden sıfır kilometre otomobil satın alan bir kişi, 3 yıl sonra 2 kez motoru değiştirilen aracın yenisiyle değiştirilmesi talebi reddedilince dava açtı. Motor arızasının "gizli ayıp" olduğuna karar veren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, otomobilden beklenen faydanın elde edilemeyeceğine işaret ederek, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti
Satın alındıktan 3 yıl sonra 2 kez motoru değiştirilen otomobili "gizli ayıplı" sayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.
Teslimden 2 gün sonra hararet ikazı veren otomobil üçüncü kez servise götürüldü. Burada parça değişimi yapılması gerektiği cevabını alan vatandaş, bu sefer onarıma izin vermedi.
Otomobili 6 ayda 5 gün kullanabildi
Yaklaşık 6 ay içinde aracını yalnızca 5 gün kullanabildiğini belirten kişinin, hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesi talebi bayi tarafından karşılanmadı.
Bunun üzerine İstanbul 3. Tüketici Mahkemesine dava açan vatandaş, "gizli ayıplı" aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi.
Araçta üretim hatasından kaynaklanan ayıbın bulunmadığını savunan davalı şirket ise davacının aracı yaklaşık 5 yıldır kullandığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti.
Araçtan beklenen fayda sağlanamadı
Davacıyı haklı bulan İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.
Otomobilin satın alındığı 2016'dan son servis tarihi 2021'e kadar 9 kez servis işlemi gördüğü ifade edilen kararda, araçta birçok parça değişiminin yanı sıra 2 kez garanti kapsamında motor değişikliği yapıldığı aktarıldı.
Aracın orijinal halini kaybettiğine işaret edilen kararda, davacının araçtan beklediği faydayı sağlayamadığı vurgulandı.
Kararda, aracın gizli ayıplı olması nedeniyle davacının misliyle değişim talebinde haklı olduğu bildirildi.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.
Dairenin kararında, şunlar kaydedildi: