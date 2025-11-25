Yeni Şafak
AB'de yeni otomobil satışları ekimde yüzde 5,8 arttı

10:2625/11/2025, Salı
AA
AB ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, ekim ayında yıllık bazda yüzde 5,8 yükselerek 916 bin 609'a ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları ekimde, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 916 bin 609 adede çıktı.

Ekim ayında, birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,5'i hibrit, yüzde 24,8'i benzinli, yüzde 18,9’u elektrikli, yüzde 10,5'i fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 3,3'ü de diğer yakıt türlerinde oldu.

Elektrikli otomobil satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 38,6 artarak 173 bin 173'e ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 63,9'u buldu.

Yeni otomobil satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 2,9, İspanya'da yüzde 15,9 artarken, İtalya'da yüzde 0,5 geriledi.

Ocak-ekim döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artarak 8 milyon 974 bin 26'ya çıktı.

Otomotiv üreticilerine göre ekim ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 264 bin 69 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 139 bin 709 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 103 bin 408 yeni otomobille üçüncü oldu.

