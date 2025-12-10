Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Otomobilde bulundurmamak kusur

2020 yılında gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında otomobilin arka koltuğunda bulunan 1 yaşındaki çocuk yaralandı. Sigortalı araçta yolcu olarak bulunan çocuk için sürekli iş göremezlik tazminatı, geçici bakıcı gideri ve tedavi gideri talep edilerek sigorta şirketine 363 bin 562 lira tazminat davası açıldı. Sigorta şirketi ise zararın artmasında davacının kusurunun bulunduğunu ileri sürerek müterafik kusur indirimi yapılmasını talep etti.





ÇOCUK BAĞLAMA SİSTEMİ KULLANILMADI

Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararlarının ardından dava dosyası Yargıtay'a geldi. Yargıtay, davacının kazaya karıştığı dönemde 1 yaşında olduğunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre 1 yaşındaki çocukların seyahatlerinde çocuk bağlama sisteminin zorunlu olduğunu belirtti.





Dosyada, davacının arka koltukta, oto koltuğu kullanmaksızın oturduğu ve güvenlik kurallarına uyulmadığı ifade edildi. Bu durum, zararın artmasına neden olduğuna karar verildi.





KUSUR İNDİRİMİ YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Türk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesi gereği, zarar görenin de kusuru bulunması halinde tazminat miktarından indirim yapılabileceğini belirten Yargıtay, davacının kendi kusurunun kazadaki zararının artmasına katkı sağladığına dikkat çekerek, tazminat miktarından yüzde 20 oranında indirim yapılmasını kararlaştırdı.





Yargıtay'ın verdiği karar, trafik kazalarında çocukların güvenliği ile ilgili önemli bir uyarı niteliği taşıyor. 1 yaşındaki çocukların araçlarda çocuk bağlama sistemi kullanmalarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulandı.



