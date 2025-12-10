Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Otomobilde bulundurmamak kusur

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Otomobilde bulundurmamak kusur

14:3110/12/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararlarının ardından dava dosyası Yargıtay'a geldi.
Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararlarının ardından dava dosyası Yargıtay'a geldi.

Yargıtay, 2020'deki trafik kazasında yaralanan 1 yaşındaki çocuk için istenen 363 bin TL'lik tazminatta, araçta çocuk koltuğu kullanılmadığı için yüzde 20 indirime gitti. Karar, çocuk bağlama sisteminin önemini vurguladı.

2020 yılında gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında otomobilin arka koltuğunda bulunan 1 yaşındaki çocuk yaralandı. Sigortalı araçta yolcu olarak bulunan çocuk için sürekli iş göremezlik tazminatı, geçici bakıcı gideri ve tedavi gideri talep edilerek sigorta şirketine 363 bin 562 lira tazminat davası açıldı. Sigorta şirketi ise zararın artmasında davacının kusurunun bulunduğunu ileri sürerek müterafik kusur indirimi yapılmasını talep etti.


ÇOCUK BAĞLAMA SİSTEMİ KULLANILMADI

Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararlarının ardından dava dosyası Yargıtay'a geldi. Yargıtay, davacının kazaya karıştığı dönemde 1 yaşında olduğunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre 1 yaşındaki çocukların seyahatlerinde çocuk bağlama sisteminin zorunlu olduğunu belirtti.


Dosyada, davacının arka koltukta, oto koltuğu kullanmaksızın oturduğu ve güvenlik kurallarına uyulmadığı ifade edildi. Bu durum, zararın artmasına neden olduğuna karar verildi.


KUSUR İNDİRİMİ YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Türk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesi gereği, zarar görenin de kusuru bulunması halinde tazminat miktarından indirim yapılabileceğini belirten Yargıtay, davacının kendi kusurunun kazadaki zararının artmasına katkı sağladığına dikkat çekerek, tazminat miktarından yüzde 20 oranında indirim yapılmasını kararlaştırdı.


Yargıtay'ın verdiği karar, trafik kazalarında çocukların güvenliği ile ilgili önemli bir uyarı niteliği taşıyor. 1 yaşındaki çocukların araçlarda çocuk bağlama sistemi kullanmalarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulandı.


Ayrıca, kazaya karışan tarafların kendi kusurlarının zararlarının artmasına neden olabileceği ve bu kusurun tazminat hesaplamalarına etkisinin olacağı da açıkça ifade edildi.

#Araç
#Araba
#Taşıt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARALIK AYI 2025: Aralık Ayında Hangi Banka Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor? İşte Bankaların Güncel Ödeme Miktarları