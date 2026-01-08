Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
Eber Gölü'nde 5 farklı noktada yangın çıktı

Eber Gölü'nde 5 farklı noktada yangın çıktı

00:438/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Eber Gölü
Eber Gölü

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün 5 farklı noktasında eşzamanlı yangın çıktı. Yangınlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, Jandarma ekipleri yangın bölgesinde önlem aldı.

Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün 5 farklı noktasında yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber'de akşam saatlerinde Bolvadin ilçesi tarafından daha sonra da Sultandağı ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelerde eşzamanlı yangınlar çıktı. 5 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlarda başlayıp, büyüyen yangın sonrası oluşan alev ve yoğun duman Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölün bataklık yapısı nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yapılabilirken, ekiplerin mücadeleyi sürdürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri ise yangın bölgesinde önlem aldı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgede çarşamba ve perşembe günleri saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşabilen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.





#Yangın
#Eber Gölü
#İtfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede