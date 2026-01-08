Eber Gölü'nde 5 farklı noktada yangın çıktı

Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber'de akşam saatlerinde Bolvadin ilçesi tarafından daha sonra da Sultandağı ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelerde eşzamanlı yangınlar çıktı. 5 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlarda başlayıp, büyüyen yangın sonrası oluşan alev ve yoğun duman Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü.