Yangın merdiveni olmayan otele ruhsat vermişler

Söz konusu binanın mülk sahibinin bir kadın olduğunu hatırladığını ancak ismini bilmediğini aktaran şüpheli, mülk sahibinin belediyeye gelerek binaya itfaiye tarafından ruhsat verilmesine şaşırdığını ve “Burası buna uygun değil” şeklinde itirazda bulunduğunu ifade ederek: “Şile’de bulunan Ramada Otel’e normalde yangın için ruhsat verilmemesi gerekirken dönemin CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in talimatıyla İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Çalışkan tarafından bu ruhsat verildi. Binanın mülk sahibi kadın olduğunu hatırladığım ancak ismini hatırlamadığım kişi belediyemize gelerek bize buraya itfaiye tarafından ruhsat verilmiş, bu nasıl oldu, bura buna uygun değil dedi. Biz de kendisine ruhsatı bizim vermediğimizi İBB’nin verdiğini söyleyerek bizim yetkimiz olmadığını ifade ettik. Bu konudan da bu şekilde bilgim oldu” ifadelerini kullandı.