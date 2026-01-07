Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Yangın merdiveni olmayan otele ruhsat vermişler

Yangın merdiveni olmayan otele ruhsat vermişler

Burak Doğan
04:007/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Baki Aydöner, Remzi Çalışkan.
Baki Aydöner, Remzi Çalışkan.

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren belediyenin eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Şile’de faaliyet gösteren bir otelin yangın ruhsatına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Soruşturma dosyasına giren ifadede, söz konusu otelin normal şartlarda yangın güvenliği açısından ruhsat alamaması gerektiğini belirten eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, bu ruhsatın talimatla verildiğini öne sürdü.

MÜLK SAHİBİ İSYAN ETTİ

Söz konusu binanın mülk sahibinin bir kadın olduğunu hatırladığını ancak ismini bilmediğini aktaran şüpheli, mülk sahibinin belediyeye gelerek binaya itfaiye tarafından ruhsat verilmesine şaşırdığını ve “Burası buna uygun değil” şeklinde itirazda bulunduğunu ifade ederek: “Şile’de bulunan Ramada Otel’e normalde yangın için ruhsat verilmemesi gerekirken dönemin CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in talimatıyla İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Çalışkan tarafından bu ruhsat verildi. Binanın mülk sahibi kadın olduğunu hatırladığım ancak ismini hatırlamadığım kişi belediyemize gelerek bize buraya itfaiye tarafından ruhsat verilmiş, bu nasıl oldu, bura buna uygun değil dedi. Biz de kendisine ruhsatı bizim vermediğimizi İBB’nin verdiğini söyleyerek bizim yetkimiz olmadığını ifade ettik. Bu konudan da bu şekilde bilgim oldu” ifadelerini kullandı.



#Şile Belediyesi
#soruşturma
#Oğuz Kaçmaz
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS DESTEKLERİ ARTTI 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları ne kadar oldu? İşte ilkokul, lise ve üniversite VGM burs miktarları