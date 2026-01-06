Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı hakkında yeni karar

Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı hakkında yeni karar

17:236/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Metehan Baltacı - Mert Hakan Yandaş
Metehan Baltacı - Mert Hakan Yandaş

Futbolda 'Bahis ve 'şike' soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı hakkında yeni karar verildi.

Futbolda 'Bahis ve 'şike' soruşturması kapsamında futbolcu Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın aralarında bulunduğu şüphelilerin tutukluluk incelemesi yapıldı. Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan incelemelerin ardından tüm şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük 'imza atmak' şeklinde; Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.


TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Şüphelilerin tutukluluk incelemesi yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk incelemesi sonucu tutuklu tüm şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.




#Mert Hakan Yandaş
#Metehan Baltacı
#Futbolda bahis ve şike soruşturması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut projesi Manisa kura çekimi ne zaman yapılacak?