ROKETSAN’ın Elmadağ tesislerinde yangın çıktı

ROKETSAN'ın Elmadağ tesislerinde yangın çıktı

16:163/01/2026, Cumartesi
IHA
ROKETSAN'ın Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan yerleşkesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yer alan Roket Sanayii ve Ticaret (ROKETSAN) yerleşkesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Elmadağ ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde yer alan ROKETSAN yerleşkesinde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.






