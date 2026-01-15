Yeni Şafak
Aksaray'da çorap fabrikasında yangın

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

Aksaray'da Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir çorap fabrikasında gece yarısı bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Aksaray’da çorap üretimi yapan fabrikada çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler kısa sürede iş yerini sardı.

Yangın, Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi M-7 Blokta bulunan bir çorap fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde gece yarısı bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çorap üretim makinesi ve çorapların tutuştuğu yangında iş yeri alevler içinde kalırken iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikaya girip yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, şans eseri içeride kimsenin olmaması faciayı önledi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.



