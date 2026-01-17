Rezidansta korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, saat 10.45 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1548. Sokak'ta 16 katlı binanın çatı katındaki kafede bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri farkeden kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın sırasında binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında el ve bacaklarında yanıklar olduğu belirlenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.