Rezidansta korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Rezidansta korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

11:0017/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
DHA
Esenyurt'ta rezidansın çatısında yangın
Esenyurt'ta rezidansın çatısında yangın

Esenyurt'ta 16 katlı binanın çatı katındaki kafede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında el ve vücutlarında yanıklar oluşan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 10.45 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1548. Sokak'ta 16 katlı binanın çatı katındaki kafede bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri farkeden kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın sırasında binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında el ve bacaklarında yanıklar olduğu belirlenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'Terasta bulunan kafeterya yanıyordu"

Yangını görenlerden Asef Karahan, "Bize binayı boşaltmamızı söylediler, biz de boşalttık. Terasta bulunan kafeterya yanıyordu, biz en alt kattaydık. Sedyeye alıp götürdüler, bir yaralı vardı sanırım" dedi. (DHA)




