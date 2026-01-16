Niğde’de apartman dairesindeki ofiste yangın çıktı

Niğde’de Dr. Sami Yağız Caddesi’ndeki bir ofiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Ofis içerisinde başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek iş yerini etkisi altına aldı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale edip alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın esnasında oluşan yoğun dumandan etkilenen 3 kişiye, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler, çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.