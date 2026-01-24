Yeni Şafak
Trabzon'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

23:4424/01/2026, Cumartesi
G: 25/01/2026, Pazar
AA
Yanan otomobilde maddi hasar oluştu.
Yanan otomobilde maddi hasar oluştu.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında maddi hasar oluştu, sürücü ve araçta bulunan eşi ile iki yaşındaki çocuğu yara almadan kurtuldu.

Şahinli Mahallesi'nde Bayram D'nin kullandığı 61 HE 037 plakalı otomobilde, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, otomobilini yol kenarına çekerek araçtaki eşi ve 2 yaşındaki çocuğunu tahliye etti.
Sürücü Bayram D, çevredeki kar birikintilerini aracın üzerine atarak yangını söndürmeye çalıştı.

Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, otomobilde maddi hasar oluştu.




