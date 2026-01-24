Trabzon'da yolcu otobüsü peronu geçip terminal binasına daldı

İhbarla otogara sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs ile terminal binasının camları kılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.