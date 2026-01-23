Yeni Şafak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Bir yaralı

00:4523/01/2026, Cuma
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon'da Araklı Sanayi Sitesi’nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Trabzon’un Araklı ilçesinde bu akşam saatlerinde yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Araklı’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Araklı Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Çarpışma sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü M.E.C. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Trabzon
#Araklı
#Motosiklet
#Kaza
