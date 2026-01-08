Kaçkar Dağları'nın zirvesine bırakılmış: 54 yıl sonra Türk dağcılar buldu

"Not oraya bırakıldığında hayatta değildik"





Çolak, notu bulmalarının ardından çok heyecanlandıklarını dile getirerek, "Aslında o an zaman mefhumu ortadan kayboldu sanki. Bizden önce orada onlar varmış gibi. Halbuki o gün oraya çıkan 5 arkadaştan hiçbirimiz, bu not oraya bırakıldığında hayatta değildik, müthiş bir şey." dedi.





Doğu Karadeniz'in dağcılık faaliyetlerine çok uygun olduğunu ifade eden Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:





"İtalyan dostlarımız buraya 54 yıl önce çıkmışlardı. Yaptığımız araştırmalarda onlardan önce 1969 yılında Çekoslovak ekibinin tırmanış yaptığı bilgisine ulaştık. Harika bir duygu. Orada sizden önce başka dağcıların gelip bu notu size yazması, geleceğe yazılmış bir mektup gibi. Biz bu kutuyu ve notu saklıyoruz. Kulüp olarak, Doğu Karadeniz'de dağcılık müzesi gerçekleştirme hayalimiz var. Bu not ve kutuyu da orada sergileyeceğiz nasip olursa."