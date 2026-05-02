Kırıkkale’de firari hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı

12:402/05/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kırıkkale'de nefes kesen operasyon
Kırıkkale'de nefes kesen operasyon

Kırıkkale’de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar neticesinde, "kadına karşı şiddet", "uyuşturucu ticareti" ve "dolandırıcılık" gibi suçların da bulunduğu 15 farklı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.’nün yeri teknik ve fiziki takip sonucu tespit edildi. Millet Bahçesi önünde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan S.Ö., otomobiliyle Karakeçili istikametinde kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan emekli polis memuru B.A. da Amasya’da düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı. B.A., işlemlerinin ardından tutuklandı.

"Dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., "hırsızlık" suçundan 5 ay hapis cezası bulunan M.C.C., "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z. ve "dolandırıcılık" suçundan 3 ayrı dosyada toplam 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. de gözaltına alınarak tutuklandı.

Öte yandan, araç içinden tabancayla havaya ateş ettiği belirlenen S.Ö. isimli şüpheli de polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin parka attığı tabanca ekipler tarafından bulundu. S.Ö. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Kanun’a muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.


Akaryakıt fiyatları son açıklamalar! 2 Mayıs Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?