Şanlıurfa’da üvey kardeşler arasında silahlı kavga: İki ölü

Şanlıurfa’da üvey kardeşler arasında silahlı kavga: İki ölü

22:431/05/2026, Cuma
AA
Silahlı kavgada yaralanan kardeşler hastanede hayatını kaybetti.
Silahlı kavgada yaralanan kardeşler hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada Sabri K. ve Hamza K. hayatını kaybetti. Kırsal Cibinören Mahallesi’nde yaşanan olayda Ahmet K. ile kardeşleri arasındaki tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Hastaneye kaldırılan iki kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Cibinören Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet K. (47), üvey kardeşleri olan Sabri K. (44) ve Hamza K. (35) arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Sabri K. (44) ve Hamza K. (35) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kardeş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Birecik
#jandarma
#SİLAHLI KAVGA
#Şanlıurfa
