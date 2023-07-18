|
Gündem

Kırım Köprüsü ağır yaralı: İki gün içinde ikinci SİDA'lı saldırı

Kırım Yarımadası'nı Rusya ana karasına bağlayan Kırım Köprüsü peş peşe saldırıya uğradı. Pazar sabahı İHA ve insansız deniz araçlarıyla (SİDA) denenen saldırı Rusya tarafından engellenirken, dün sabah yapılan saldırılar sonucu köprü ağır hasar aldı. Putin, saldırıya karşılık verileceğini söyledi.

04:00 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Ukrayna Kerç Köprüsü’ne SİDA’larla saldırı düzenledi.

Ukrayna Kerç Köprüsü’ne SİDA’larla saldırı düzenledi.

Ukrayna ordusu, Rus kuvvetlerine karşı başlattığı karşı saldırılarını Kırım çevresinde yoğunlaştırırken, yarımadaya 2 gün içerisinde 2. kez saldırı düzenlendi. Pazar sabahı İHA ve insansız deniz araçlarıyla denenen saldırı Rus ordusu tarafından engellenirken, dün sabah 2 adet insansız deniz aracıyla düzenlenen saldırı, amacına ulaşarak yarımadayı Rusya ana karasına bağlayan Kırım Köprüsü’ne zarar verdi. Rus güvenlik güçleri, “terör saldırısı” olarak nitelendirdiği olayda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını açıklarken, Ukrayna tarafından ise “Putin rejiminin sembollerinden birinin bir kez daha askeri yüke dayanamadığını ilgiyle izliyoruz” vurgusu yapıldı.

YANIT VERECEĞİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıya yönelik hükümet yetkilileriyle toplandı. Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını vurgulayan Putin, “Bu Kiev rejiminin bir başka terör saldırısıdır. Kırım köprüsü askeri sevkiyatlarda kullanılmadığı için bu masum sivillerin öldüğü acımasız saldırının onlar için askeri açıdan da bir anlamı yoktur.” ifadesini kullandı. Rusya’nın söz konusu saldırıya yanıt vereceğine işaret eden Putin, “Elbette Rusya’dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor” diye konuştu. Öte yandan Rus yetkililer, köprüde oluşan zararın en kısa sürede onarılarak tekrar trafiğe açılacağını bildirdi. Kırım’ı Rusya’ya bağlayan ve 2018 yılında açılışı yapılan köprü, Ukrayna tarafından işgalin bir simgesi olarak görülüyor. Köprüye geçtiğimiz ekim ayında da saldırı yapılarak ciddi hasar verilmişti.


Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü
Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü

Ukrayna basını, dün gece Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığı ve su üstü insansız hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Haber sitesine konuşan kaynağın, “Köprüye su üstü İHA’larıyla saldırıldı. Köprüye ulaşmak zordu ancak sonunda bunu yapmak mümkün oldu.” ifadesine yer verildi. Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirtmişti. Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülmüştü. Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtmişti.


#Kırım Köprüsü
#SİDA
#Saldırı
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Orman yangınlarının nedenleri