Kırım Köprüsü ağır yaralı: İki gün içinde ikinci SİDA'lı saldırı

Ukrayna ordusu, Rus kuvvetlerine karşı başlattığı karşı saldırılarını Kırım çevresinde yoğunlaştırırken, yarımadaya 2 gün içerisinde 2. kez saldırı düzenlendi. Pazar sabahı İHA ve insansız deniz araçlarıyla denenen saldırı Rus ordusu tarafından engellenirken, dün sabah 2 adet insansız deniz aracıyla düzenlenen saldırı, amacına ulaşarak yarımadayı Rusya ana karasına bağlayan Kırım Köprüsü’ne zarar verdi. Rus güvenlik güçleri, “terör saldırısı” olarak nitelendirdiği olayda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını açıklarken, Ukrayna tarafından ise “Putin rejiminin sembollerinden birinin bir kez daha askeri yüke dayanamadığını ilgiyle izliyoruz” vurgusu yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıya yönelik hükümet yetkilileriyle toplandı. Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını vurgulayan Putin, “Bu Kiev rejiminin bir başka terör saldırısıdır. Kırım köprüsü askeri sevkiyatlarda kullanılmadığı için bu masum sivillerin öldüğü acımasız saldırının onlar için askeri açıdan da bir anlamı yoktur.” ifadesini kullandı. Rusya’nın söz konusu saldırıya yanıt vereceğine işaret eden Putin, “Elbette Rusya’dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor” diye konuştu. Öte yandan Rus yetkililer, köprüde oluşan zararın en kısa sürede onarılarak tekrar trafiğe açılacağını bildirdi. Kırım’ı Rusya’ya bağlayan ve 2018 yılında açılışı yapılan köprü, Ukrayna tarafından işgalin bir simgesi olarak görülüyor. Köprüye geçtiğimiz ekim ayında da saldırı yapılarak ciddi hasar verilmişti.