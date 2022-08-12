Kırım Tatar Türkleri sınırsız ikamet izninden yararlanabilecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, Ahıska, Uygur, Bulgaristan ve Yunanistan Türklerinin sahip olduğu "Türk Soylu" statüsüne dahil edilen Kırım Tatar Türklerine uzun dönem ikamet izni verilmeye başlandı.

AA muhabirinin Göç İdaresi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Haziran 2022'de yaptığı açıklama üzerine Kırım Tatar Türklerine de uzun dönem ikamet izni verilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı.

Türk vatandaşı olmayan bir kişinin uzun dönem ikamet izni alabilmesi için 8 yıl kesintisiz Türkiye'de ikamet etme şartı aranırken, 15 Şubat 2017 tarihli Göç Politikaları Kurulu kararı doğrultusunda Bulgaristan, Yunanistan, Ahıska ve Uygur Türklerine söz konusu süre şartı aranmaksızın uzun dönem ikamet izni verilebiliyor.

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Bu çerçevede Göç İdaresi Başkanlığı, Kırım Tatarı Türklerine verilecek yeni statüyle ilgili çalışmaları tamamladı. Ahıska, Uygur, Bulgaristan ve Yunanistan Türklerinin sahip olduğu "Türk Soylu" statüsüne Kırım Tatarları da dahil edildi.

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"Türkiye'de 8 yıl kesintisiz ikamet şartı aranmayacak"

Böylece Kırım Tatar Türklerine de Türkiye'de 8 yıl kesintisiz ikamet etme şartı aranmaksızın "süresiz kalış hakkı" tanıyan uzun dönem ikamet izni düzenlenmesine ilişkin uygulama ağustos ayı itibarıyla başlatıldı.

Türkiye'ye gelen Kırım Tatar Türklerinin gerekli şartları taşıması ve uygun görülmesi durumunda uzun dönem ikamet iznine sahip olabilecek.

Bu haktan yararlanmak isteyenler, "e-ikamet.goc.gov.tr" adresinden randevu aldıktan sonra istenilen belgelerle il göç idaresi müdürlüklerine başvuru yapabilecek.