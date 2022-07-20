Kirli siyasetin son örneği: Selahattin Demirtaş Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmek istediğini söyledi

37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş avukatları aracılığıyla CHP'nin kanalı Halk TV'nin sorularını yanıtladı.

"'Eğer diğer muhalefetten Kürt açılımı bekliyorsak biz de HDP olarak Türkiye Açılımı yapmak zorundayız… Özgüvenle tüm Türkiye'yi kucaklamak zorundayız' dediniz? Türkiye Açılımı önerinizi daha detaylı ve somut örneklerle anlatabilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Selahattin Demirtaş bu soruya şu sözlerle yanıt verdi:

"Türkiye toplumunun bölünme korkusunu, silah, şiddet, terör korkusunu ortadan kaldıracak barış politikaları, birlik söylemleri üretmeliyiz. Daha fazla üretmeliyiz. Çünkü buna gerçekten inanıyoruz. Dolayısıyla gerçekten inandığımız şeyi daha somut ve cesurca gösterebilmeliyiz.

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"ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ'NDE DUA ETMEYİ İSTERİM"

Örneğin, Çanakkale Şehitliğini ziyaret ederek çiçek bırakmayı, dua etmeyi, orada yatanlar gibi yan yana durmamız gerektiğini göstermek isterim. Bunun gibi somut bazı mesajlar toplumu rahatlatır ve toplumun tüm kesimleri derdimizi, çözümlerimizi daha içten dinlemeye başlar. Biz bu silah, şiddet, savaş meselesini kalıcı olarak ve diyalogla, ikna yoluyla çözebiliriz. HDP'nin buna gücü var ve bunu Türkiye toplumunu daha fazla kucaklayarak yapmalıyız ki, demokrasiyi büyütecek toplumsal zemini ve desteği yakalayabilelim"

ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKECEKTİ

Geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen bununla da yetinmeyip "Daha heykelini dikeceğiz" ifadesini kullanan Demirtaş'ın, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmek istediğini söylemesi, HDP'nin misyonunu bir kez daha ortaya koydu.

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Kirli siyasetine şehitleri alet eden Demirtaş'ın "PKK'lı cenazesine gitmeyen vekile soruşturma açarım" açıklaması da unutulmadı.

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