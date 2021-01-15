Gündem Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Suriye sınırında yakalandı
POLİTİKA

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Suriye sınırında yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerince, yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan Özbekistan uyruklu A.R.S'nin DEAŞ üyesi olduğu, kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Teröristin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri devam ediyor.

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