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Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut Avrupa'da paketlendi

Sosyal medyada yayınladığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut isimli şahsın, İspanyol polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Yakut'un işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

15:15 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
Muhammed Yakut

Muhammed Yakut

Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.

İspanyol emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut, dün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldı.

Yasal süreç başlatıldı

Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliğine bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Şahıs, halihazırda Santander'de gözaltında tutuluyor.

İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gelecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.

Kırmızı bülten çıkarılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakut hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Yakut hakkında 25 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarılmıştı.



#Muhammed Yakut
#İspanya
#Polis
44 dakika önce
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