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İSTANBUL

Kırmızı bültenle aranıyordu: Sırp suç örgütü lideri İstanbul’da öldürüldü

Sırbistan'da kırmızı bültenle aranan ve ülkenin önde gelen suç örgütlerinde 'Skaljari' çetesinin lideri olan Jovica Vukotiç, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Kırmızı bültenle aranıyordu: Sırp suç örgütü lideri İstanbul’da öldürüldü
Jovica Vukotiç.

Olay, dün gece Şişli'de meydana geldi. Sırbistan'ın önde gelen organize suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç'in, otomobille seyir halindeyken motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Saldırı sırasında, otomobilde Vukotiç'in sevgilisi ile çocuklarının da olduğu öğrenildi. Saldırganın silahından çıkan 5 kurşundan 4'ü Vukotiç'e isabet ederken, Vukotiç olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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