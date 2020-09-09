Kırmızı kategorideki Erol Volkan İldem ile gri kategorideki Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi Kırmızı kategorideki Erol Volkan İldem ile gri kategorideki Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda birisi kırmızı, diğeri gri kategoride aranan 2 teröristin, Hakkari’de düzenlenen operasyonda ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle kırmızı kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 13:55 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 14:31 DHA