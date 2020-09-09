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Gündem Kırmızı kategorideki Erol Volkan İldem ile gri kategorideki Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Kırmızı kategorideki Erol Volkan İldem ile gri kategorideki Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategorideki Erol Volkan İldem ile gri kategorideki Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda birisi kırmızı, diğeri gri kategoride aranan 2 teröristin, Hakkari’de düzenlenen operasyonda ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle kırmızı kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle kırmızı kategoride yer alan 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride yer alan, 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Hakkari Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Bakan Soylu açıkladı

Bakan Soylu, operasyonlara ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli’de; kırmızı kategori, TKP/ML TİKKO siyasi komiseri 'Nubar' kod Erol Volkan İldem, gri kategori, 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl etkisiz. Hakkari Oğul kırsalında 3 terörist ölü ele geçirildi. Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz, Jandarma" ifadelerini kullandı.

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