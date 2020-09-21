Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kırmızı reçeteli ilacı doktora yazdıramayınca üst geçide çıkıp intihar girişiminde bulundu
3. SAYFA

Kırmızı reçeteli ilacı doktora yazdıramayınca üst geçide çıkıp intihar girişiminde bulundu

Kırmızı reçeteli ilacı doktora yazdıramayınca üst geçide çıkıp intihar girişiminde bulundu

Isparta’da yaşanan olay görenleri şaşırttı. İstediği kırmızı reçeteli ilacı yazmayan doktora öfkelenen Bilal A., Şehir Hastanesi önündeki üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Bilal A., hastane önündeki üst geçide çıkarak, elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu.
Bilal A., hastane önündeki üst geçide çıkarak, elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu.

İddiaya göre, Bilal A. İsimli vatandaş saat 14.00 sıralarında Isparta Şehir Hastanesi’ne giderek, kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan yazdırmak istedi. Doktorun bu ilaçları yazamayacağını söylemesi üzerine Bilal A., hastane önündeki üst geçide çıkarak, elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Fatih'te intihar eden 4 kardeşe 'Robin Hood' yardımı: Adam borçlu gitmesin mezara
GÜNDEM
Fatih'te intihar eden 4 kardeşe 'Robin Hood' yardımı: Adam borçlu gitmesin mezara

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, Bilal A.’yı ikna ederek, aşağıya indirdi. Ambulansa alınan Bilal A., hastaneye götürüldü. Bilal A.’nın hastanedeki işlemlerinin ardından emniyette ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Bilal A., hastane önündeki üst geçide çıkarak, elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Abone Ol Google News
Türkiye onu konuşmuştu

Türkiye onu konuşmuştu

​El arabasını silerken görüntülenen işçiye bir maaş ikramiye.
Rus zırhlısından PYDli terörist indi

Rus zırhlısından PYD'li terörist indi

​Suriye'nin kuzeyinden terör örgütüyle iş birliği görüntüsü.
Kaftancıoğlu ve Yarkadaş arasında istifa eden CHPliler tartışması büyüyor

​Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

​Fiyatlar ikiye katlanınca harekete geçtiler.
Yeni dünya düzeninin kurucusu

Yeni dünya düzeninin kurucusu

​Çin, geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda hızla ilerliyor.

Vedat Muriqi'nin düğündeki görüntüsü tepki çekmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.