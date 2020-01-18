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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Fatih'te intihar eden 4 kardeşe 'Robin Hood' yardımı

Fatih'te intihar eden 4 kardeşe 'Robin Hood' yardımı: Adam borçlu gitmesin mezara

Fatih'te siyanürle intihar eden 4 kardeşin borçlarının hayır sever tarafından kapatıldığı ortaya çıktı. Oturdukları evin alt katında bulunan bakkal işletmesinin sahibi Yusuf Deniz, "Öldükten 3 gün, bir hafta sonra geldi. 'Adam borçlu gitmesin mezara' dedi. Kim olduğunu da söylemedi. Yanında birini yollamıştı. 8 aylık kira borcunu da ödedi diyorlar" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kardeşlere ait veresiye defterine ise 'hayır niyetli ödendi' yazıldı.
Kardeşlere ait veresiye defterine ise 'hayır niyetli ödendi' yazıldı.

Fatih'te 6 Kasım tarihinde Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde 5 katlı binanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cansız bedenleri bulunmuştu. Ailenin maddi durumunun kötü olduğu belirtilmişti.

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Kasım ve Aralık ayına ait 45 lira doğalgaz ve 129 lira su faturası geldiği görüldü.

2 bin 380 liralık bakkal borcu ödendi

Oturdukları evin alt katında bulunan bakkal işletmesinin sahibi Yetişkin kardeşlerin kendisine 2 bin 380 lira borcu olduğunu ve adını vermek istemeyen bir kişinin tüm borçları ödediğini söyledi. Yusuf Deniz, şu şekilde açıklamada bulundu:
"Görünmeyen adam diye biri geldi borcu ödedi gitti. 2 bin 380 lira borcu vardı. Adam ödedi gitti ismini de söylemedi. Öldükten 3 gün, bir hafta sonra geldi. 'Adam borçlu gitmesin mezara' dedi. Kim olduğunu da söylemedi. Yanında birini yollamıştı. 8 aylık kira borcunu da ödedi diyorlar. Gelip geçen herkes bakıyor buraya. Geçen de elektrik idaresinden geldiler. Durumları kötüydü 23 tane icrası vardı."

Kardeşlere ait veresiye defterine ise 'hayır niyetli ödendi' yazıldı.

Fatih'te siyanürle intihar eden kardeşler.n

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Yusuf Deniz

Eve fatura gelmeye devam ediyor

4 kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı elektrik dağıtım şirketine 888 bin 397 lira idari para cezası kesilmişti. 3 aydır kapısında mühür bulunan daireye ise fatura gelmeye devam ediyor. Kasım ve Aralık ayına ait 45 lira doğalgaz ve 129 lira su faturası geldiği görüldü.
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