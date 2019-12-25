Gündem Robin Hood olarak isimlendirilen hayırsever o sese kayıtsız kalmadı 5i bir yerde kolye, bin dolar ve çikolata gönderdi
İSTANBUL

'Robin Hood' olarak isimlendirilen hayırsever o sese kayıtsız kalmadı: 5'i bir yerde kolye, bin dolar ve çikolata gönderdi

'Robin Hood' olarak isimlendirilen hayırsever o sese kayıtsız kalmadı: 5'i bir yerde kolye, bin dolar ve çikolata gönderdi

İstanbul'un dar gelirli semtlerinde içinde 1000 lira bulunan zarflar dağıtan ve 'Robin Hood' olarak adlandırılan hayırsever, Üskadar Kuleli'de dağıttığı zarflardan alan Vecihe Algül’ün "Nişan düğün yapacağım. 3 milyar, 5 milyar da verse iyi olurdu" sözlerine sessiz kalmadı. Kimliği bilinmeyen hayırsever, Algül’e 5 tane tam altının kırmızı kurdeleye takılı olduğu 5'i bir yerde kolye ve bin dolar ile çikolata gönderdi. Büyük mutluluk yaşayan Vecihe Algül'ün hediyeleri aldığı anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulluların 'Robin Hood' olarak isimlendirdiği hayırseverin gerçek kimliği bilinmiyor.
İstanbulluların 'Robin Hood' olarak isimlendirdiği hayırseverin gerçek kimliği bilinmiyor.

Mart ayından bu yana İstanbul'da, gecekonduların yoğun olduğu dar gelirli semtlerde, kapılarının altına içlerinde 1000 lira olan zarf bırakan ve mahalle bakkallarındaki borçları ödeyen, çocuklara harçlık dağıtan hayırsever iş insanı, en son cumartesi günü Üsküdar'daki Kuleli Mahallesi'nde ortaya çıktı.

DHA
İstanbul'un dar gelirli semtlerinde içinde 1000 lira bulunan zarflar dağıtan hayırsever, Üskadar Kuleli'de dağıttığı zarflardan alan Vecihe Algül’ün sesine kayıtsız kalmadı.

İstanbulluların 'Robin Hood' olarak isimlendirdiği, gerçek kimliği bilinmeyen hayırseverin burada dağıttırdığı zarflardan biri verilen Vecihe Algül, "Gerçekten ihtiyacım vardı. Düğün yapacağım, nişan yapacağım. 3 milyar 5 milyar da verse iyi olurdu. Eşim felçli. Nişanımız olacak, düğün yapacağım. Nasıl olacak diye düşünürken, para geldi. Yarım günlük iş olsa çalışsam" dedi.

DHA
Kimliği bilinmeyen hayırsever, Algül’e 5 tane tam altının kırmızı kurdeleye takılı olduğu 5'i bir yerde kolye ve bin dolar ile çikolata gönderdi.

5 tane tam altın ve bin dolar gönderdi

  • Haberlerden Algül'ü dinleyen hayırsever, bu isteğe de kayıtsız kalmadı. Adı bilinmeyen siyah giyimli bir kadın aracılığıyla Algül’e 5 tane tam altının kırmızı kurdeleye takılı olduğu 5’i bir yerde kolye ile içinde bin dolar bulunan zarf ve çikolata gönderdi.

Oğlunu evlendirme hazırlığı yapan Algül’ün hediyeleri teslim aldığı anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hediyeleri teslim eden kadın, bir erkekle geldiği mahalleden ayrıldı.

DHA
Oğlunu evlendirme hazırlığı yapan Algül’ün hediyeleri teslim aldığı anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Nerelerde zarf dağıttı

Kimliğinin bilinmesine izin vermeyen hayırsever bugüne kadar çalışanları aracılığıyla Beyoğlu Hasköy Mahallesi, Başakşehir Şahintepesi Mahallesi, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi, Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi ve Üsküdar Kuleli’de, veresiye defterlerindeki borçlarını sildirip, ihtiyaç sahiplerine içinde bin TL bulunan zarfları dağıttı.

DHA
Kimliğinin bilinmesine izin vermeyen hayırsever bugüne kadar çalışanları aracılığıyla yardımlar yaptı.

Para olan zarflardan, hayırseverin yoldan geçerken gördüğü kağıt toplayıcısı, ayakkabı boyacısı ve çöp işçilerine de veriliyor.

İstanbul'daki gizemli hayırsever bu kez Osmaniye’de ortaya çıktı
GÜNDEM
İstanbul'daki gizemli hayırsever bu kez Osmaniye’de ortaya çıktı

Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana ‘Robin Hood’ deyin
GÜNDEM
Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana ‘Robin Hood’ deyin
Gizli hazine

Gizli hazine

​Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise 3.'sü olacak.
İtibarı sıfırlandı

İtibarı sıfırlandı

​Suudi Arabistan'ın imaj düzeltme çabaları işe yaramıyor.
Yerli otodaöne çıkan 3 il

Yerli otoda
öne çıkan 3 il

​Tasarımı ve özellikleriyle 80 milyonun gündeminde.
Selin vurduğu<br> kentte yol çöktü

Selin vurduğu
kentte yol çöktü

​Eğitime ara verildi ekipler müdahalede zorlanıyor.
Paketi açınca gözlerine inanamadı

Paketi açınca gözlerine inanamadı

'Robin Hood' olarak bilinen hayırsever o sese kayıtsız kalmadı.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Asgari ücrette<br>tarih belli oldu

Asgari ücrette
tarih belli oldu

​Milyonların beklediği rakam yarın saat 14.00'te açıklanacak.

Özel statüde<br>mahkeme kurulabilir

Özel statüde
mahkeme kurulabilir

Suudi yargısı akladı, Türkiye'nin atacağı adımlar var.
​140 yıl önce Ayasofya'nın içi

​140 yıl önce Ayasofya'nın içi

Fransız koleksiyonerin arşivinden çıktı.
5 ilde<br>71 noktada yangın

5 ilde
71 noktada yangın

​Karadeniz'de çıkan orman yangınları devam ediyor.
70 ile yağış uyarısı

70 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı yapıldı.
Koca kent<br>sele teslim oldu

Koca kent
sele teslim oldu

İzinler iptal, okullar tatil edildi yeni sağanak bekleniyor.
Türkiye'ye muhalefet partisi

Türkiye'ye muhalefet partisi

​80 yıldır değişmeyen gelenek millet için yapılanlara karşı çıkıyor.
Geri dönüyor

Geri dönüyor

​Diagne ocak ayından itibaren yeniden Galatasaray forması giyecek.
Feci kaza

Feci kaza

​Kayseri'de devrilen otobüste 23 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.