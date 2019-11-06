Gündem Kırşehirde Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler 2 yıldır sınava gözetmensiz giriyor
EĞİTİM

​Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler sınava gözetmensiz giriyor

Kırşehir'de Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler 2 yıldır sınava gözetmensiz giriyor

Kırşehir'de Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, 2 yıldır sınavlara gözetmensiz giriyor. Okul müdürü Hakan Vahapoğlu, "Biz okulumuzda eğitim ve öğretimi 3'e ayırdık. Birincisi, mesleki ve eğitimde uygulamayı artırmak için döner sermaye üzerinden çok iş alıyoruz. Öğrencilerimiz üreterek öğreniyorlar. İkincisi akademik başarıyı artırmak için okul içindeki deneme sınavları ve eğitimlerle akademik yönden öğrencilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü de, sosyal projeler geliştiriyoruz. 2 yıldır gözetmensiz sınav uygulamasını sürdürüyoruz. Biz ve öğrencilerimiz de bu durumdan memnun" dedi.

Haber Merkezi DHA
Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 yıldır 'gözetmensiz sınav' yapılıyor.
Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 yıldır 'gözetmensiz sınav' yapılıyor.

Kırşehir'de Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 yıldır 'gözetmensiz sınav' uygulaması yapılıyor.

Öğrenciler, okul yönetimince alınan karar kapsamında sınavlara gözetmen olmadan giriyor. 2 yıldır yaptıkları uygulamayla ilgili konuşan okul müdürü Hakan Vahapoğlu, eğitimin önemine değinerek, "Biz okulumuzda eğitim ve öğretimi 3'e ayırdık. Birincisi, mesleki ve eğitimde uygulamayı artırmak için döner sermaye üzerinden çok iş alıyoruz. Öğrencilerimiz üreterek öğreniyorlar. İkincisi akademik başarıyı artırmak için okul içindeki deneme sınavları ve eğitimlerle akademik yönden öğrencilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü de, sosyal projeler geliştiriyoruz. 2 yıldır gözetmensiz sınav uygulamasını sürdürüyoruz. Biz ve öğrencilerimiz de bu durumdan memnun" dedi.

DHA

"Önceliğimiz, öğrencilerimize dürüstlük aşılamak"

Okulun Matematik Öğretmeni Ömer Yılmaz ise, gözetmensiz sınav uygulamasında amaçlarının, öğrencilere dürüstlüğü aşılamak olduğunu söyledi.

Yılmaz, "2 yıldır okulumuzda gözetmensiz sınav yapmaktayız. Buradaki önceliğimiz öğrencilerimize dürüstlüğü aşılamak. Gözetmensiz sınav yaparak onlara güvendiğimizi göstermek istedik. Öğrencilerimiz bu durumdan çok memnunlar. Gerekli hassasiyeti gösteriyorlar" dedi.

DHA

"Hiçbir kopya girişimi olmadı"

Okulun 10'uncu sınıf öğrencisi Emine Altun ise, gözetmensiz sınav uygulamasından memnun olduklarını belirterek, "Daha özgüvenli oluyoruz. Öğretmenlerimiz bize güveniyor. Bu bizi daha çok mutlu ediyor. Şu ana kadar hiçbir kopya girişimi olmadı. Herkes kendi bildiklerini yaptı" diye konuştu.

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