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POLİTİKA

Kırşehirli vatandaştan Kılıçdaroğlu’na tepki: 35 yıldır emek verdiğim CHP hakkımı yedi paramı istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir ziyaretinde CHP'li olduğunun söyleyen bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na "Ben 35 yıldır CHP’nin çeşitli kademelerinde görevde bulundum. Benim kira paramı vermediler, 5 yıldır uğraşıyorum. Genel merkeze ulaşmak bankaya ulaşmaktan daha zor" diyen vatandaş, hakkının ödenmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kırşehir’de, CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı.

Kılıçdaroğlu'nun karşısında geçen vatandaş, 35 yıllık CHP’li olduğunu vurgulayarak “Ben 35 yıldır Cumhuriyet Halk Partiliyim. CHP’nin çeşitli kademelerinde görevde bulundum. 35 yıldır emek verdiğim parti benim hakkımı yedi. Benim kira paramı vermediler, 5 yıldır uğraşıyorum. Genel merkeze ulaşmak bankaya ulaşmaktan daha zor” dedi.

Kırşehirli vatandaştan Kılıçdaroğlu’na tepki: 35 yıldır emek verdiğim parti hakkımı yedi paramı istiyorum
OYNAT 02:42
Kırşehirli vatandaştan Kılıçdaroğlu’na tepki: 35 yıldır emek verdiğim parti hakkımı yedi paramı istiyorum
Kırşehir'de 35 yıllık CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş, partisinin hakkını yediğini söyleyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: “Ben 35 yıldır Cumhuriyet Halk Partiliyim. CHP'nin çeşitli kademelerinde görevde bulundum. 35 yıldır emek verdiğim parti benim hakkımı yedi. Benim kira paramı vermediler, 5 yıldır uğraşıyorum. Genel merkeze ulaşmak bankaya ulaşmaktan daha zor.”

Bunun üzerine araya giren CHP Kırşehir il başkanı, vatandaşın haklı olduğunu ancak mahkeme yoluna gittiği için sürecin bu şekilde geliştiğini belirtti. Daha sonra Kılıçdaroğlu, gereğinin yapılmasını söyleyerek bölgeden ayrıldı.

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