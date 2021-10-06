​Kış spor okulları çocukları bekliyor

Çeşitli spor dallarında eğitim verilecek olan kış spor okullarına kayıtlar başladı. Çocukların zamanlarını verimli kullanabilmeleri için düzenlenen kış spor okullarına kayıtlar başladı.Alemdağ Sosyal ve Spor Tesisleri, Necati Alkan Spor Tesisleri, Özgecan Arslan Spor Tesisleri, Fatma Talip Kahraman Anadolu İHL ve Çekmeköy Merkez Halı Saha tesislerinde 7-13 yaş arası çocuklara; Basketbol, Voleybol, Futbol, Jimnastik, Kick Box, Karate ve Tenis gibi spor dallarında uzman eğitimler eşliğinde dersler verilecek. Çocukların eğlenirken öğreneceği kurslara kayılar 4-8 Ekim tarihleri arasında eğitim merkezlerinde alınacak.
‘HEM SPOR YAPSIN, HEM DE SOSYALLEŞSİN’
- Çok verimli bir yaz dönemini geride bıraktıklarını belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Çocuklarımız gerçekleştirdiğimiz sinema etkinlikleri ve spor okullarında doyasıya eğlendiler. İstedik ki kış aylarında da çocuklarımız spordan mahrum kalmasın” dedi.