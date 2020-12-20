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Gündem Kısıtlamada polise yakalanınca üste çıkmaya çalıştı Herkes dışarda diyerek avukatını aradı
ANTALYA

Kısıtlamada polise yakalanınca "Herkes dışarda" diyerek avukatını aradı

Kısıtlamada polise yakalanınca üste çıkmaya çalıştı: Herkes dışarda diyerek avukatını aradı

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasında ticari takside polise yakalanan kadın, önce avukatıyla görüşmeye gittiğini söyledi, ceza yazılacağını anlayınca da "Herkes dışarda" deyip kendini savunmaya çalıştı.

Haber Merkezi İHA
3 bin 150 liralık idari para cezası uygulanan kadın taksiye binerek yoluna devam etti.
3 bin 150 liralık idari para cezası uygulanan kadın taksiye binerek yoluna devam etti.

Antalya'da Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Manavgat-Çeltikçi yolu üzerinde MATSO Turizm Fakültesi önünde gerçekleştirilen uygulamada takside yolcu olarak bulunan kadına sokağa kısıtlamasını ihlal ettiği için ceza uygulandı.

Buldukları bahane işe yaramadı: Cezadan kurtulamadılar
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Buldukları bahane işe yaramadı: Cezadan kurtulamadılar

Ticari takside yolcu olarak bulunan N.K. isimli kadın, mahkeme öncesinde avukatıyla görüşmek için avukatının yanına gittiğini söylese de ceza yemekten kurtulamadı.

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Market çalışanlarını örnek gösterdi

N.K.’nın ceza yememek için avukatını telefonla araması da işe yaramadı. Polisin bugün adliyelerin kapalı olduğunu ve avukatıyla kısıtlama dışında da görüşebileceğini söyleyip neden sokakta olduğunu sorması üzerine "Herkes sokakta sadece ben değilim" diyen kadına polis, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna olan market çalışanları ve ekmek almaya giden vatandaşları örnek gösterdi.

Karantinayı ihlal edenlerden ilginç bahaneler: 'Kuş uçurtmaya gittim', 'Bankaya para çekmeye gittim', 'Faturamı yatırmaya gittim'
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İçişleri Bakanlığı'nın evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacağına dair yayımladığı genelgenin ardından kentte yapılan denetimlerde kurallara uymayanlar, para cezası uygulandıktan sonra yurtlara yerleştiriliyor.
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Isparta Valiliği İzolasyon Denetim Ekibi Koordinatörü Dr. Hüseyin Baysan, izolasyon denetim ekipleri olarak sağlık ekiplerince karantinaya alınan kişilerin kontrollerini yaptıklarını söyledi. Karantinadakilerin evinde olup olmadıklarını kontrol ettiklerini aktaran Dr. Baysan, Isparta merkez olarak görev alanımız 44 mahalle, 20 köy ve 2 kasabadan oluşmaktadır. 71 ekibimizde toplamda 430 kişi denetimlere katılmaktadır dedi.
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Günlük sisteme düşen kişilerin denetimlerinin bu ekipler tarafından yapıldığını aktaran Baysan, Biz de bu merkezde denetimlerin yapılıp yapılmadığını takip ediyoruz. İzolasyondan kaçan ve ihlal eden kişileri uyarıp, gerekli durumlarda onlara hem para cezası hem de KYK yurtlarına alınmasını sağlıyoruz diye konuştu.
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Karantinadakilerin izolasyondan kaçma nedenleri olarak çeşitli bahaneler ileri sürdüğünü anlatan Dr. Baysan, En çok 'Benim testim negatif, ben çıkabilirim' gibi temaslılarla karşılaşıyoruz. Ama böyle bir şeyin olmadığını, temaslıların 10 gün karantinada kalması gerektiğini anlatıyoruz. Eğer testi negatif çıkarsa karantinadan 8'inci gün çıkabilir. Pozitif vakaların her koşulda 10 gün evinde kalması gerekir dedi.
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Karantinayı ihlal edenlerin, yakalandığında 'Ben faturamı yatırmaya gitmiştim', 'Bankaya para çekmeye gitmiştim', 'Pazara meyve almaya gitmiştim, bana vitamin olsun diye', 'Hepimiz karantinadayız. Ekmek almaya çıktım', 'Kuş uçurmaya gittim' gibi birçok söylemde bulunduklarını aktaran Baysan, hatta hem pozitif hem de temaslı bir ailenin dilencilik yaparken yakalandığını söyledi.
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Karantinada ve izolasyonda olanlara çağrıda bulunan Baysan, Hiçbirinin evinden çıkmasına gerek yok. 112 aracılığıyla 'Vefa' grupları çalışmaya devam ediyor. İhtiyacı olanların alışverişini yapıyor. Faturasını yatırıyor, bankasından parasını çekiyor. Sadece yapmaları gereken evde durup onlara verilen tedavileri uygulamaktır. Onun dışında hiçbir gerekçeyle karantina ihlali yapamazlar diye konuştu.
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Karantinada olan kişilerin zaman zaman kendilerini de aradığını aktaran Dr. Baysan, En çok gelen sorulardan biri 'Cenazem var, çıkabilir miyim'. Kişinin karantinası varsa hiçbir şekilde cenazeye katılamayacağını söylüyoruz. Bu zor bir durum. Buna 'hayır' demek de çok zor. Herkesin kendi sorumluluğunu alıp, maske takarak, sosyal mesafesini koruyarak üzerine düşeni yapması gerekiyor. Herkes bir dakika düşünsün bunu. Bir yakınının vefat ettiğini ve katılamadığını düşünsün. Belediye ekipleri tarafından defnedildiğini düşünsün. Bu hastalığı ancak bu şekilde yenebiliriz. Tedbirlerinizi buna göre alın dedi.
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Mahallelerde ise filyasyon denetim ekipleri, testi pozitif çıkan veya temaslı olup evde karantinada bulunanları tek tek ziyaret ediyor. Davraz Mahallesi filyasyon denetim ekiplerinde yer alan müezzin Volkan Ünal, mahallede 14 ekiple gün boyu çalıştıklarını söyledi. Isparta'nın en büyük mahallesi olduğuna dikkat çeken Ünal, Adresleri programdan belirliyoruz. Konum ile ilgili en yakın adresten başlayarak, kişilerin telefonlarını arıyoruz. Evlerinin önüne giderek pozitif, negatif sayılarını alıyoruz. İzolasyon kurallarını anlatıyoruz. Onlara dikkat edilmesi gerektiğini, acil durumlarda kimlere nasıl ulaşacaklarını anlatıyoruz. Evde olup olmadıklarından emin olmak için pencereye çağırıyoruz diye konuştu. Ekipler, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) programından şifre ile giriş yaparak, mahallelerdeki vaka sayılarını görüp, sisteme düşenleri tespit ederek, evlerine gidiyor.
Karantinayı ihlal edenlerden ilginç bahaneler: 'Kuş uçurtmaya gittim', 'Bankaya para çekmeye gittim', 'Faturamı yatırmaya gittim'
Isparta'da izolasyon denetim ekipleri, Kovid-19 testi pozitif olan veya temaslı olup, karantinayı ihlal edenleri tek tek tespit ediyor. Karantinayı ihlal edenler ise 'Kuş uçurtmaya gittim', 'Bankaya para çekmeye gittim', 'Faturamı yatırmaya gittim' gibi bahaneler üretiyor.


Ceza yedikten sonra yoluna devam etti

Bunun üzerine "Ben de avukatımla görüşmeye gidiyorum" diyen kadın araçtan indirilip hakkında tutanak tutuldu. N.K. yine itirazlarını sürdürüp "Millet el ele geziyordu" dedi. N.K., emniyet güçlerinin sokağa çıkma yasağı ihlali sebebiyle kaymakamlığa göndermek üzere hazırladığı 3 bin 150 liralık idari para cezası tutanağının ardından taksiye binerek yoluna devam etti.

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